一名26歲男子，下體長瘡潰爛流膿5、6年才就醫，被檢查出來是淋病。醫師告知性伴侶也需檢查，以免產生乒乓球效應，男子才自曝當兵時「無套極樂性史」，且歷任女友皆不知情，讓醫生也傻眼。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑分享案例，據ETtoday報導，檢查時發現這名26歲男子，生殖器大面積潰爛還流出白色膿液，沾到內褲上，經細菌培養，確認感染淋病。

醫師表示，為了避免交互傳染的「乒乓球效應」，性伴侶也要就醫檢查，男子自訴這狀況已持續5、6年，且沒有告知歷任女友，於是醫師吩咐，務必通知前女友們就醫檢查。

回診時男子向醫師坦承，當兵放假外出玩「無套極樂」，可能就是那時染病；幸好退伍後與歷任女友發生性行為都有戴套，所以前女友們都沒事。

男子原擔心現任女友得知會爆怒，誰知女友反應出乎意料，反而很高興他向自己坦白，結局歡樂收場。

根據疾管署統計資料，今年1到5月淋病確定病例數達2338人，創下5年來同期新高，不但比去年同期增加37.3％，其中女性由去年的114人增至202人，增幅高達77.2％；男性則由1589人增至2136人，幅增也有34.4％，雙雙往上飆，只是因女性過往人數較少，才顯得增幅驚人。

疾管署防疫醫師林詠青表示，淋病激增的原因難查，畢竟隱私性高，無法針對每一個人進行清查，主要原因還是不安全性行為以及多重性伴侶，因此雖然時間與酒店禁令重疊，但不代表酒店公關地下化就可以和不安全性行為畫上等號。

林詠青說，淋病症狀包括有小便刺痛、灼熱感及流膿等，潛伏期約2到7天，相較於梅毒的10到90天、愛滋的5年到10年，是最為容易發病的性病，阻斷傳染之道，唯有全程使用保險套，並多利用性病友善門診進行篩檢，早期發現早期治療。

(中時新聞網)