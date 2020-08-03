大陸天津市靜海區的一所中學，1998年12月間發生學生集體暴斃案，住在宿舍內113號房的女學生，早自習時間沒出現，其他女學生前往開門察看，被眼前的一幕嚇到失魂，癱軟在地，房內７名女學生屍體，分布在房間各處，只有1名存活女學生，伴屍一整夜，直到同學開門，才緩緩步出宿舍，案件詭異離奇。

據陸媒報導，警方獲報到場，當接獲報案，發現7名女學生遺體，有的面部極度扭曲、有的縮成一團擠在牆角，有的掙扎爬向門口，地板上布滿血痕，顯然死前經過激烈掙扎。由於宿舍內傳出劇毒農藥味，經判斷，7人從毒發到死亡，曾歷經10分鐘死亡掙扎。

宿舍內唯一存活的女學生，原本被認為是毒害7名室友的兇手，但她告知警方，是死亡中的其中1人與男友分手想不開，又不想孤獨的走，才會拉著另6人陪葬。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)