華為（Huawei）稍早前透過官方新浪微博宣布，華為開發者大會2020將在9月10日至12日在東莞舉行。由於中國大陸新冠肺炎疫情的趨緩，本次將舉辦實體聚集的會議，早鳥票也即將開賣。本次開發者大會的亮點，很可能將是鴻蒙2.0系統，相信將引起不小關注。

華為在2019年8月份舉辦的華為開發者大會（HDC 2019）中，正式發表了鴻蒙系統（Harmony OS）。鴻蒙OS是基於微內核的全場景分散式OS，鴻蒙在中文有開天闢地的意思，英文是HarmonyOS，意指給這個世界帶來更多的和諧和方便。是一款開源系統。華為期待能讓全球的開發者力量參與，共同打造下一代作業業系統。今年度，HDC 2020則以「來這裡，讓你從強變得更強，讓你看見世界，被世界看見。」為題，邀請全球的開發者能夠共襄盛舉。

華為公布9月10日將舉辦開發者大會。（摘自新浪微博）

由於美中貿易戰，華為被禁用GMS(Google Mobile Service)服務，之後華為啟動研發HMS(Huawei Mobile Service)，據了解截至2020年第一季，度，華為HMS全球手機每月活躍用戶達6.5億人次，全球註冊開發者超過140萬，同比成長115%，直至今年5月，該數字已經成長至150萬。同時，接入HMS Core的應用數量超過6萬款。 如今，華為HMS生態又將發表哪些令人眼睛為之一亮的成績單，令人十分好奇。

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