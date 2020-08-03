7月31日，大陸總書記習近平向世界宣佈北斗三號全球衛星導航系統正式開通，標誌著北斗「三步走」發展戰略圓滿完成，北斗邁進全球服務新時代。大陸衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其表示，工程建設提前半年完成，彰顯大陸速度；系統功能強大性能一流，展現品質；綜合效益顯著成果豐碩，凝結大陸智慧；打造綜合定位導航授時體系，再續大陸創造。

大陸國務院新聞辦今天上午舉辦新聞發佈會，冉承其介紹了北斗三號全球衛星導航系統建成開通的有關情況。

一、工程建設提前半年完成，彰顯速度

攻堅克難，完美收官。北斗三號2009年11月啓動建設。10餘年來，工程建設歷經關鍵技術攻關、試驗衛星工程、最簡系統、基本系統、完整系統五個階段，提前半年完成全球星座部署，開通全系統服務。建成即開通、開通即服務，工程建設取得巨大成就。一是攻克關鍵核心技術，實現自主可控。400多家單位、30余萬科技人員集智攻關，攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項關鍵核心技術，突破500余種器部件國產化研制，實現北斗三號衛星核心器部件國產化率100％。二是發揮舉國體制優勢，高效完成組網。加強集中統一領導，建強工程總體和兩總研制隊伍，以總體、技術、質量、進度為標準，創新研制建設體系，單星研制週期縮短四分之一，運載火箭總裝週期縮短三分之一，衛星入網週期縮短四分之三。構建形成風險分析及控制保障鏈，不帶隱患發射，不帶疑點上天。自2017年11月起，兩年半時間高密度發射18箭30星，建成40余個地面站，快速形成星地一體化運行能力。特別是面對年初以來的新冠疫情影響和航天領域質量形勢風險，工程全線狠抓任務組織實施、狠抓產品質量復查、狠抓任務風險防控，實現組網收官攻堅戰和疫情防控阻擊戰的全面勝利。

二、系統功能強大性能一流，展現品質

追求卓越，世界一流。建設目標對標國際，迭代升級、實施增量工程，功能性能指標達到世界一流。一是系統功能強大。北斗三號具備導航定位和通信數傳兩大功能，可提供定位導航授時、全球短報文通信、區域短報文通信、國際搜救、星基增強、地基增強、精密單點定位共7類服務，是功能強大的全球衛星導航系統。二是性能指標先進。全球範圍定位精度優於10米、測速精度優於0.2米／秒、授時精度優於20納秒、服務可用性優於99％，亞太地區性能更優。今天特意帶來一個展版給大家展示一下，這張圖是2018年剛建成北斗基本系統時的情況，圖中陰影部分、顏色比較深的是系統不能覆蓋的區域，當時全球服務可用性為95％;如今北斗全球系統建成後，在上面2020年的圖中，已沒有陰影，全球服務可用性99％以上。二是全球典型區域上空北斗衛星的星空圖，紅色圓點代表觀測到的北斗衛星，我們衛星數量大大增加。我們實測的導航定位精度都是2-3米，比我們公佈的指標精度更好，所以應該講北斗是特別好用的系統。

短報文通信服務進行了升級拓展，區域通信能力達到每次14000比特（1000漢字），既能傳輸文字，還可傳輸語音和圖片，並支持每次560比特（40個漢字）的全球通信能力。星基增強服務具備一類垂直引導進近（APV-I）能力，填補我國星基增強服務空白。國際搜救服務檢測概率優於99％，具備返向鏈路確認特色能力，顯著增強遇險人員求生信心。此外，地基增強、精密單點定位還能提供最高釐米級定位服務。

今天，我們在前期已發佈的有關文件的基礎上，再發佈定位導航授時（B2b）、星基增強（BDSBAS-B1C）、地基增強、精密單點定位（PPP-B2b）、國際搜救共5類服務的接口控制文件，北斗官方網站同步上線。區域短報文通信、全球短報文通信2類服務的接口控制文件將定向發佈。至此，北斗系統發佈的接口控制文件已覆蓋全部7類服務。這是今天帶過來要同步上線的北斗所有7類服務的接口控制文件，供所有企業研制、生產。

三、綜合效益顯著成果豐碩，凝結智慧

一是國之重器，利國惠民。北斗系統已全面服務交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業，融入電力、金融、通信等國家核心基礎設施建設。28nm工藝芯片已經量產，22nm工藝芯片即將量產。大部分智能手機均支持北斗功能，支持北斗地基增強高精度應用的手機已經上市。構建起集芯片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的完整產業鏈。10年來我國衛星導航與位置服務產業總體產值年均增長20％以上,2019年達到3450億元，2020年有望超過4000億元。北斗在中歐班列運輸、京張高鐵建設運營、民用航空等方面得到應用，基於北斗的高精度服務在抗擊新冠疫情和南方水災中發揮積極作用，正在加速進入新基建，與新一代通信、區塊鏈、物聯網、人工智能等新技術深度融合，北斗應用新模式、新業態、新經濟不斷湧現。

二是中國北斗，世界北斗。北斗已是聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一。與美國、俄羅斯、歐盟衛星導航系統的兼容與互操作及系統間合作持續深化。相繼進入民航、海事、搜救衛星、移動通信等多個國際組織，多個支持北斗系統的國際標準已發佈。成功舉辦中阿北斗合作論壇、大陸-中亞北斗合作論壇，在突尼斯建成首個海外北斗中心，中標阿爾及利亞地基增強網項目，在中阿合作論壇第九屆部長級會議上，中阿商定繼續推進深度合作。目前，北斗相關產品已出口120余個國家和地區，向億級以上用戶提供服務，基於北斗的國土測繪、精准農業、數字施工、智慧港口等已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲成功應用。

四、打造綜合定位導航授時體系，再續大陸創造

秉承「中國的北斗、世界的北斗、一流的北斗」的發展理念，大力弘揚「自主創新、開放融合、萬眾一心、追求卓越」的新時代北斗精神，2035年前將建成更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合定位導航授時體系，為未來智能化、無人化發展提供核心支撐，持續推進系統升級換代，融合新一代通信、低軌增強等新興技術，大力發展量子導航、全源導航、微PNT等新質能力，構建覆蓋天空地海、基準統一、高精度、高智能、高安全、高效益的時空信息服務基礎設施。服務全球，造福人類。

大陸衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其。

(中時 )