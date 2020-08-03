人民幣兌美元中間價3日報6.9980元，較上日（7月31日）報價6.9848元，下跌132個基點，跌幅0.19％，終止連續兩日升值。

截至10點35分，人民幣兌美元在岸價報6.9761元，較上日下午4時30分收報6.9794元，升33個基點，漲幅0.05％。離岸人民幣報6.9809元，上揚83個基點，漲幅0.12％。

(工商 )

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