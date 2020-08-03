中華經濟研究院發布7月經季節調整後台灣製造業採購經理人指數（PMI）為54.1，中斷連續三個月緊縮轉為擴張，指數攀升6.9個百分點，非製造業經理人指數（NMI）上揚3.3至57.3，更是2014年8月創編以來最快擴張速度。

台經院院長張傳章表示，PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用轉為擴張，供應商交貨時間持續上升，僅存貨持續緊縮。其中「人力僱用」中斷連續四個月緊縮轉為擴張，指數更大幅回升6.5至51.7，為2012年7月創編以來最大攀升幅度。

張傳章指出，7月六大產業中，五大產業PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業66.9、交通工具產業61.4、化學暨生技醫療產業57.1、電子暨光學產業53.2與基礎原物料產業50.7。僅電力暨機械設備產業47.3仍回報緊縮。

7月NMI的四項組成指標中，商業活動與新增訂單持續擴張，供應商交貨時間持續上升，人力僱用轉為擴張。張傳章說明，八大產業，七大產業皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業76.3、金融保險業64.1、零售業60.6、營造暨不動產業58.0、運輸倉儲業58.0、教育暨專業科學業55.6與批發業52.7。僅資訊暨通訊傳播業44.8呈現緊縮。

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