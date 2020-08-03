北韓近年因受到國際經濟制裁，再加上新冠肺炎的疫情的影響，雖然北韓政府持續封鎖相關消息，但北韓境內經濟受到頗大的影響，甚至因此展開「批鬥」。日前就傳出，北韓領導人金正恩，就於7月時下令，禁止國民飼養寵物犬，金正恩認為「飼養寵物犬是腐敗的資本主義文化」，有不少寵物犬被送到動物園，甚至被送到狗肉店遭屠宰後供人食用。

根據《朝鮮日報》報導指出，有北韓人士透露，因為受到國際經濟制裁與新冠肺炎疫情的影響，不少北韓民眾對金正恩心生不滿，而他又於7月時下令首都平壤的居民「不得養狗」，並指稱「養狗是個奢侈的行為」、「屬於腐敗的資本主義，不符合社會主義」，並要求清楚掌握平壤居民的養狗狀態，寵物犬的下場，不是送到北韓中央動物園，就是被送到狗肉市場供人食用，如果有飼主不願意交出，飼主則會被強行抓走。

而這個命令的確也造成平壤市民的不滿情緒，但其實北韓過去的確也將飼養寵物這個行為，視為「腐敗的資本主義文化」，直到1989年，北韓的上流社會才開始有飼養寵物犬的習慣，而隨著韓劇在北韓的流行，也有不少民眾開始跟風飼養寵物。

但諷刺的是，北韓領導人金正恩曾於2016年公開表示，「狗肉是國寶級的珍饈」，並且公開支持食用狗肉的行為，這也讓狗肉餐廳在北韓可說是異常的火紅。

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(中時新聞網)