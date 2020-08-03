白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）2日示警，美國疫情已經進入「新階段」，疫情已經不像3、4月的情況，病毒同時擴散至城市及鄉村地區，她坦言疫情「非常廣泛」。

美國新冠肺炎疫情持續惡化，白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）昨（2）日示警，美國疫情已經進入「新階段」，疫情已經不像3、4月的情況，病毒同時擴散至城市及鄉村地區，她坦言，疫情「非常廣泛」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，柏克斯周日接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）專訪時向全美民眾提出警告，她說美國新冠肺炎疫情已經進入「新階段」，「我們今天看到的狀況已經不同於3月及4月，它（疫情、病毒感染）非常廣泛，它更廣泛，鄉村、城市地區都有。」

柏克斯向鄉村地區居民喊話，「你們並不是不會受到病毒感染」，呼籲所有人遵守戴口罩、保持社交距離、以及做好個人衛生管理的建議。她更建議那些大家族家庭，如果剛好住在疫情爆發區域，真的要考慮在家中也要戴上口罩。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）昨日公布最新疫情預測模型，預估至8月22日以前，全美恐有超過17.3萬人喪命，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，目前美國有逾15萬人喪命，換句話說，3周內恐再增加2萬人病歿，平均每天增加1,000人喪命。

另外，前美國食品暨藥物管理局（FDA）局長高特里布（Scott Gottlieb）日前提出警告，指出今年底前，美國總病歿人數恐超過30萬人。

針對各界預測美死亡人數將直線上升，柏克斯昨日表示「任何事都可能發生」，不過拒絕透露更多細節，她說美國的病亡人數將取決於遭疫情重創的南部、西部各州政府如何因應。

目前美國新冠疫情中心已轉移至中西部及佛州與加州，東北部疫情在4月攀上高峰後，目前已經趨緩。

截至3日上午11時，全美共有逾466萬人染疫。

(中時新聞網)