Judge hits ANOTHER HR! (MLB臉書)

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)勢不可當！他不但連5戰開轟，3日的比賽他甚至敲出雙響炮，率領洋基在3連戰橫掃宿敵紅襪。賈吉第2局先敲1發3分炮逆轉比分，8局下雙方平手時他又轟1發兩分炮超前比數，洋基終場以9-7獲勝。

紅襪前半場火力凶猛，洋基左投派克斯頓(James Paxton)前3局被打5分退場(3分責失)，洋基靠著賈吉與連續長打追平5比5。一陣陽春炮互毆之後紅襪領先1分，8局下洋基勒瑪修(DJ LeMahieu)在兩出局時打回追平分，賈吉緊接著補上致勝兩分炮。

賈吉連5場開轟刷新個人紀錄，上一位達成的洋基打者是2007年A-Rod(當年是全壘打王與MVP)。意外的是賈吉這場沒有吞下三振，中斷開季以來連續每場都被三振至少1次的紀錄。

總教練波恩(Aaron Boone)稱讚賈吉的勇猛，但左投派克斯頓近況不佳，今年累積4局責失6分，球速也有下滑。最近洋基連勝都是靠著大棒去欺負對手，對金鶯兩戰打了17分，對紅襪3戰打了19分。開季以來洋基7勝1敗，紅襪3勝7敗。

(中時新聞網)