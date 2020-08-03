減產利多，上周五國際原油期貨微幅反彈；美國能源信息署(EIA)上周五報告表示，美國5月原油產量減少約200萬桶/日，至1,000萬桶/日，降幅來到新低。然而俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，也將自8月起放寬原油減產限制並增加供應量，預期將會令油價的上漲空間受限。

此外美元走疲也提振了美元計價的原油價格，美元周五延續跌勢，月線創下10年來最大跌幅，當美元走弱時，投資者通常會買入以美元計價的大宗商品避險，以致終場國際原油期貨價格微幅反彈。其中美國原油漲幅0.88%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶40.27美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.22美元；8月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.19美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶43.30美元。(商品行情網)

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