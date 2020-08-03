消息人士周日透露，美國總統川普已經同意給中國科技公司字節跳動（ByteDance）45天時間，就熱門短片分享app抖音（TikTok）賣給美國微軟公司進行協商。

美國政府指控由中國母公司掌控的抖音，在處理用戶個資方面對美國構成國安風險。川普上周五反對微軟收購抖音的美國業務，並揚言最快周六下令禁止在美國使用抖音。媒體並報導，微軟因此已經暫停收購抖音的談判。

不過稍早前微軟發布聲明，首度證實與字節跳動的協商仍在進行中，預計在9月15日以前完成協議。微軟對此表示，在執行長納德拉與川普總統會談之後，微軟將繼續進行收購抖音的協商。

目前尚不清楚令川普改變心意的原因為何。川普的盟友、共和黨參議員葛瑞姆Lindsey Graham周日在推特上就川普的新立場發文表示：「這是共創雙贏。」

微軟在其官網上表示，公司完全認同化解總統疑慮的重要性，將致力於依循完整的安全審查進行收購，並為美國帶來適當的經濟效益，包括對美國財政部。

(時報資訊)