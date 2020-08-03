日系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出，美律最壞的情況似乎已經過去，隨著TWS(無線藍芽耳機)新品效應，第三季起營運將開始回溫，將美律目標價由152元調升到193元、評等由中立調升到買進。

日系外資指出，有鑑於上半年需求疲軟，故預估美律今年營收將減少12%，惟市場長期趨勢仍完整，且基期低下，預計美律2021年的收入將增長35%。

美律第二季在娛樂用耳機需求受到疫情衝擊、加上揚聲器處於傳統淡季，第二季稅後獲利僅有2.98億元，雖然獲利比首季激增636.7%，但是比起2019年同期的高點，年減仍達61.5%，單季每股獲利為1.47元。

日系外資表示，美律在TWS產業中位居領導地位，並看好在新產品推動下，下半年以及2021年將會有強勁表現，將美律目標價由152元調升到193元、評等由中立調升到買進，認為美律最壞的情況似乎已經過去。

日系外資表示，美律第三季在居家辦公趨勢、TWS新品，以及遊戲用耳機需求攀升下，單季營收將能達百億元規模，並和2019年同期相當，季增加約55％，毛利率也可望維持在15%，且隨著耳機需求強勁，第四季營收也將有4%的季增空間。

(時報資訊)