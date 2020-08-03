本周豐興宣布廢鋼、鋼筋再各漲200元，型鋼則平盤；豐興日前表示，先前國際廢鋼行情止跌回升，使國內鋼筋市場買賣氣氛熱絡，加上貿易商拉抬廢鋼動作吸引買盤進場，另外上半年各項鋼品銷售年增5.6萬多噸，並持續看好鋼筋區塊市場需求。

本周豐興宣布廢鋼漲200元，每公噸7300元，鋼筋漲200元，每公噸15000元，型鋼亦平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至111.45美元；日本2H廢鋼每公噸漲至257元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸250元。(商品行情網)

(時報資訊)