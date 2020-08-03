身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨在黨員大會提到，如今需進行第二波寧靜革命，他3日強調，未來政治轉型，應該維持前總統李登輝寧靜革命路線，不是在速度，所以才說第二波寧靜革命。

柯文哲今早率府級首長前往台北賓館弔唁李登輝，柯表示，李登輝在他心目中是勇敢、有智慧的人。面對有人攻擊柯在臉書發布李登輝看起來較病容的照片，柯則說，網路要攻擊你就是要攻擊你，做什麼他都是要攻擊你，我們就反正問心無愧就好了。

柯昨在民眾黨員大會致詞提及，李登輝對台灣的貢獻，帶領台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路，推翻了萬年國會、推動總統民選，進行第一波寧靜革命。如今必需進行第二波寧靜革命，「建立共融社會、實踐國家治理」。

柯文哲今進一步說明，李登輝在台灣民主轉型，最大貢獻就是我們的社會成本滿低的，從韓國光州事件，學生示威遊行是丟汽油彈的，台灣雖然還是有示威，還是有一些事情，但相對來講，台灣民主轉型是成本最低，當然人家說是一個寧靜革命，就是李登輝在台灣民主轉型最成功的地方。

柯還說，未來的政治轉型，他也覺得應該維持這種戰略，逐漸按部就班去把它改掉，而不是在速度，以那種群眾運動革命，他覺得不是好的方法，所以才會說第二波寧靜革命。

(中時 )