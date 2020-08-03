受哈格比颱風影響，交通部統計至上午10止，海運部分，共有4航線、42航次停航；空運部分，國內線取消4班。

航港局統計至3日10時止，共有基隆-馬祖（2航次）、富岡-蘭嶼（8航次）、後壁湖-蘭嶼（8航次）、富岡-綠島（24航次）等4航線，計42航次停航。

民航局統計至3日10時止，國內航線取消4班、延誤0班，國際暨兩岸航線取消0班、延誤0班。

(中時 )

#颱風 #航線 #停航 #取消 #統計