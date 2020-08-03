哈格比影響 海運4航線、空運4班國內線停航 11:132020/08/03 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海運、空運均有停航。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受哈格比颱風影響，交通部統計至上午10止，海運部分，共有4航線、42航次停航；空運部分，國內線取消4班。 航港局統計至3日10時止，共有基隆-馬祖（2航次）、富岡-蘭嶼（8航次）、後壁湖-蘭嶼（8航次）、富岡-綠島（24航次）等4航線，計42航次停航。 民航局統計至3日10時止，國內航線取消4班、延誤0班，國際暨兩岸航線取消0班、延誤0班。 (中時 ) #颱風 #航線 #停航 #取消 #統計 也許您會感興趣 生活熱門新聞 不斷更新》哈格比增強 16縣市豪大雨特報 台中淹水警戒 - 生活 泰國移工43人出現疑似症狀 檢驗結果出爐 - 生活 第2波來了？工程師確診走遍天下 急診醫：一堆人急跑藥局買口罩 - 生活 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 專家說破嘴就是不入境普篩 莊人祥揭背後原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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