勞動基金運用局今（3）日公布上半年收益數，由於6月收益回升748.3億元，因而，上半年虧損金額縮減至1,498.4億元，收益率負3.52％。

勞動基金運用局公布，整體勞動基金截至6月底止，規模為4.36兆元，其中，新制勞退基金規模為2.53兆億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模為7,359億元，就保基金規模為1,366億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

勞動基金短期績效雖受到全球疫情影響仍呈現負數，惟隨著金融市場回穩，投資績效亦逐步回升，今年截至6月底止，整體勞動基金評價後收益數為負1,498.4億元，收益率負3.52％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為負3.72％、負4.44％、負2.64％、0.48％、0.43％及 0.59％。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為負84.5 億元，收益率為負2.38％。

(工商 )