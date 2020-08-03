踏入8月首個交易日，香港恒生指數3日早盤震盪走低，明顯跑輸大陸A股。恒指3日開低28點，報24,566點，隨後小幅上揚至24,647點後賣壓湧現。截至10時43分，恒指跌208.93點，報24,386.42點，下探至100日線（約24,263點）附近。

國企指數現報9,986.59點，下跌53.37點，跌幅0.53％。

(工商 )