中國短影音平台抖音海外版TikTok近來受到國際社會對其安全性議題的多項指控及禁令，除了印度、美國外，據外國媒體報導，澳洲總理也跟進，要求國內情報單位調查TikTok造成的國安疑慮。

繼印度於六月封殺TikTok等59個中國軟體後，美國也計畫對中國軟體採取強硬行動。美國總統川普（Donald Trump）於上周五（7/31）指出，他將盡快禁止TikTok在美使用；美國國務卿龐佩歐（Mike Pompeo）周日（2日）接受福斯新聞採訪（Fox News）時亦透露，美國預計於近日對中國軟體採取動作。

根據澳洲澳大利亞廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）2日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morison） 已下令要求情報單位徹查TikTok是否對該國造成國安威脅。

除此之外，澳洲內政安全部（Department of Home Affairs）目前亦正在研擬政府保護國民隱私和數據安全的政策，澳媒再指出，中國軟體Wechat也將面對類似的審查。

TikTok近來在國際舞台上受到各方審視，上週日本國會議員方宣布，因擔憂使用者資料可能被中國政府取得，他們正在對中國軟體進行調查，當中也包括TikTok。

自2019年開始，美國國會議員對TikTok的擔憂逐漸升溫，認為該軟體會將使用者資料交給中國共產黨政府作為其他用途，受此影響，近來澳洲國會議員也公開呼籲政府對TikTok下達禁令。

澳洲和中國關係近來因貿易和新冠肺炎調查等事產生芥蒂，對於澳洲政府的擔憂，抖音向澳大利亞廣播公司表示，使用者完全不須擔憂資料安全性，因該軟體絕不會將澳洲使用者的資料給予他國政府。

(工商 )