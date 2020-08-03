根據俄羅斯非官方通訊社、國際文傳電訊社及其他媒體的報導，俄羅斯聯邦衛生部部長穆拉斯克表示，國立研究所已開發的新冠肺炎，已經過臨床試驗，10月起將開始接種。

目前已開始接受登記，醫療相關人員及教師可以優先接種，尚未開放給一般大眾。

此外，根據俄羅斯2日的通報，新增5,427人確診，染疫總人數已達85萬870人，而目前為止死亡人數則為1萬4128人。

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(中時新聞網)