新冠疫苗通過人體試驗 俄羅斯10月起接種 14:072020/08/03 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據俄羅斯非官方通訊社、國際文傳電訊社及其他媒體的報導，俄羅斯聯邦衛生部部長穆拉斯克表示，國立研究所已開發的新冠肺炎，已經過臨床試驗，10月起將開始接種。 目前已開始接受登記，醫療相關人員及教師可以優先接種，尚未開放給一般大眾。 此外，根據俄羅斯2日的通報，新增5,427人確診，染疫總人數已達85萬870人，而目前為止死亡人數則為1萬4128人。 更多 CTWANT 報導 翻到暈全身濕透！女星實證「他」最持久 曝前男友噁癖好：腳指甲拿起來聞 「29顆磁力珠」塞尿道！他忍10天狂噴血尿 醫一看嚇傻：都鈣化了 (中時新聞網) #俄羅斯 #接種 #10月 #報導 #新冠疫苗 也許您會感興趣 國際熱門新聞 家中藏大量古羅馬文物…竟有3200年前腓尼基珠寶 男被逮嚇呆：農場挖的 - 國際 遇到剋星 川普姪女曝：梅克爾遠比川普聰明 快把他逼瘋 - 國際 白宮防疫高官示警：美新冠大爆發進入新階段 曝病毒擴散範圍 - 國際 南早：陸美衝突的下一個新戰場會是湄公河 - 國際 新冠疫苗通過人體試驗 俄羅斯10月起接種 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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