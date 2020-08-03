立委集體收賄風暴愈演愈烈，總統府祕書長蘇嘉全因姪子、民進黨立委蘇震清涉收賄遭聲請羈押，台北市長柯文哲3日表示，終究還是要用制度去解決，盡量公開、透明，大家就比較不敢亂來。

柯文哲今早前往台北賓館弔唁前總統李登輝，被問及立委集體涉嫌收賄，他指出，終究還是要用制度去解決，我們要相信的是制度，不是個人，他覺得公開透明是一個比較簡單的辦法，至少以他執政的經驗，就是盡量公開、透明，大家就比較不敢亂來。

(中時 )