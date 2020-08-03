立委集體收賄風暴 柯P：終究要用制度解決 11:052020/08/03 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲3日率府級首長前往台北賓館弔唁前總統李登輝。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委集體收賄風暴愈演愈烈，總統府祕書長蘇嘉全因姪子、民進黨立委蘇震清涉收賄遭聲請羈押，台北市長柯文哲3日表示，終究還是要用制度去解決，盡量公開、透明，大家就比較不敢亂來。 柯文哲今早前往台北賓館弔唁前總統李登輝，被問及立委集體涉嫌收賄，他指出，終究還是要用制度去解決，我們要相信的是制度，不是個人，他覺得公開透明是一個比較簡單的辦法，至少以他執政的經驗，就是盡量公開、透明，大家就比較不敢亂來。 (中時 ) #收賄 #制度 #立委 #集體 #柯文哲 也許您會感興趣 政治熱門新聞 徐永明收賄一通關鍵電話問「錢呢？」 黃創夏反應超酸 - 政治 錢呢？徐永明涉收賄 財產申報曝光 - 政治 韓國瑜沒讓高雄發大財？許淑華火大反擊 - 政治 「罷韓大將」黃文益終將被罷免？他揭露關鍵時間點 - 政治 柯P民眾黨黨員大會俯拍圖曝光 網：已哭！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。