目前北斗系統在應用和市場化發展方面已經初具規模，未來將如何全面推動北斗系統的深度應用？大陸衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其舉例，今年長江水災的抗洪搶險作業，北斗衛星系統就發揮的功用。

冉承其表示，7月31日，習近平總書記向全世界宣佈北斗系統建成開通以後，應用這個重要的問題擺在我們面前。北斗應用前期取得很大進展，衛星導航產業產值2019年超過3450億元，但和系統建設成就來比，北斗未來應用道路依然漫長，著重做好以下幾方面工作。

首先，構建完整的政策保障體系，比如相應的法律保障、建立相應標準等，構建讓北斗更好發展的產業環境。

第二，更加開放、更加融合。今天發佈的7類文件便於全世界企業關注、使用、研制、生產北斗的產品，讓這麼好用的北斗產品更早地深入到各行各業。

第三，要進一步推動衛星導航和新興技術的融合，比如5G、移動通信、大數據、互聯網等一定會帶來新的更多的模式、業態和經濟增長點。

第四，進一步注重科研創新。創新是北斗建設和應用永遠的靈魂，創新也會帶來產業、經濟社會的巨大變化。舉例來講，今年新冠肺炎疫情抗疫中北斗發揮了重要作用，大家所知道的雷神山、火神山的建設，精准測繪就是北斗立下的功勞，在救災減災車輛的運輸方面，北斗也提供了高精度的基準服務。

此外，今年水災抗災過程中，北斗也作出了巨大貢獻。比如在形變監測、提前預警、轉移人員、保障生命財產安全方面，都起到了很好的作用。

(中時 )