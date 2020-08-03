中央氣象局已發布哈格比颱風海上颱風警報，中央災害應變中心今（3日）上午舉行第四次工作會。(葉書宏攝)

中央氣象局已發布哈格比颱風海上颱風警報，中央災害應變中心今（3日）上午舉行第四次工作會報，由消防署長陳文龍主持，他指出，桃園以北、苗栗、台中、嘉義以南地區及南投山區有局部大雨發生的機率，沿海將有9級左右強陣風，低窪地區要慎防淹水。

依據氣象局資料，中心上午5時在宜蘭東方海面，以每小時22公里速度，向西北轉北北西移動，暴風圈已進入台灣東北部海面，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅。

此外，台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，今（3日）桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，海邊須加強注意安全。

陳文龍裁示，各功能分組本於權責持續執行各項防颱整備工作；中央氣象局持續監控颱風動態，工作會報最新情資研判資料務必轉達地方政府，內政部督導警戒區內地方政府應變中心適時提升開設層級。

鑑於昨日全台發生多起海邊、河域戲水意外事故，內政部持續提醒民眾，颱風期間，請勿至公告危險區域登山、溯溪、觀潮、戲水或釣魚，以免發生危險。隨時關心颱風動向。

(中時 )