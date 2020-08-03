狄志為表示為健康要戒糖戒紅肉。(圖／翻攝自臉書)

名嘴狄志為曾透露自己得了一種「治不了的怪病」，發病時痛不欲生，有名醫替他看診後，認為是「非典型肢體不寧症」，也有醫生說是「帕金森氏症」，飽受折磨的他，至今仍查不出病因，近日他又透露去照大腸鏡結果，竟驗出「癌變前兆」，讓他決心為健康戒糖戒紅肉，「我還要看著我兒子長大」。

狄志為透露3個禮拜前去照大腸鏡，「結果是讓我擔心的『腺性瘜肉』，也就是癌變的前兆」，其實2年前就驗出了，半年必須追蹤，讓他過得戰戰競競，後來隔半年去驗還是一樣長出瘜肉，「還好化驗是增生性，切除也就沒事了」。

因為是易長瘜肉體質，所以跟上次比，這次擔心程度有降低了，但多少還有些忐忑，醫生早就叫他少吃紅肉，特別是牛肉，「但安逸了就會忘記應該要『居安思危』」，他決定從現在開始戒糖、戒紅肉，每天還要運動至少半小時，希望半年後檢查也會和上次一樣「虛驚一場」。

狄志為也表示發文不是要討拍或嚇自己，而是要提醒大家多注意身體健康，他認為關心自己也是愛家人的表現，並感嘆自己是一家支柱不能倒，「我還要看著我兒子長大」。

(中時新聞網)