新台灣國策智庫提供

獨派的新台灣國策智庫今天公布高雄市長補選民調，民進黨候選人陳其邁以53.7％支持度，大幅領先國民黨李眉蓁的14.4％和民眾黨吳益政的8.3％，預估陳其邁可望在此次補選中領先李眉蓁超過38萬5千票。

新台灣國策智庫創辦人為獨派大老辜寬敏，根據智庫公布的民調，此次高雄市長補選參選人知名度，以陳其邁71.4％最高，其次是李眉蓁57.1％，吳益政33.7％最低。

高雄市長參選人支持度，陳其邁以53.7％，超過半數的支持度，大幅領先李眉蓁的14.4％、吳益政的8.3％。

民調也顯示，在2018年市長選舉中投給韓國瑜的市民中，有27.5％在此次補選會轉向支持陳其邁，其中以戶籍在第五選區三民區(43.1％)以及20-29歲(40.1％)轉向支持陳其邁的比例較高。

在看好度方面，陳其邁也以73.1％遙遙領先李眉蓁的6.3％和吳益政的3.1％。受訪者中，有71.4％的高雄市民表示此次高雄市長補選會去投票，其中以陳其邁的支持者一定會去投票的比例較高，達62.6％，吳益政的支持者一定會去投票的比例較低，僅35.0％。

儘管有47.6％的高雄市民認為李眉蓁並沒有清楚解釋碩士論文抄襲的疑慮，但李眉蓁的支持者中，有89.0％的人並不會因為論文抄襲事件而改變支持態度。

(中時 )