TPK-KY(3673)上周四法說會公布財報優於預期，第3季可望迎來旺季需求，股價今天續漲7％，到7個月來高點。法人認為，公司LCM業務擴大挹注中長期營運向上，今年獲利較去年大幅提升，每股盈餘有挑戰3元機會。

TPK-KY受惠於筆電和平板電腦產品出貨成長強勁，第2季營收持平，毛利率約5％，為8個季度以來的高點，稅後淨利3.1億元，每股盈餘為0.76元，表現優於預期；累計上半年稅後淨利為3.5億元，每股盈餘為0.85元。

第3季NB及平板電腦需求強勁持續，加上客戶新產品推出，營收有望季增15～20％，獲利在控管成本下，有望持續攀高，營業利益率為1～2％。

另一方面，公司積極擴大LCM組裝業務，今年第4季及明年第1季都將擴增產線，提升中尺寸產品出貨單價，營收及獲利率方面正向發展，預計2021年月產能將提升為現有產能4倍，新產能主要應用於現有客戶的觸控筆電，為公司中長期營運主要成長動能。

(時報資訊)