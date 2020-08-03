華爾街雖於上周五收紅，然亞洲主要股市上午互有漲跌。中國公布七月PMI新數據的好表現，然未能帶動港股上揚。

周一香港恆生指數低開28點，隨後跌225點或-0.9%，為24370點。國企股(H股)跌53點或-0.53%，為9986點。

科技股普遍高開，騰訊、美團、中芯國際分別高開0.4%、4.2%和3.4%，然隨後出現個別漲跌。中芯國際宣布有意與北京開發區管委會成立合資公司，將生產28奈米製程晶片，上午一度飆升6%，目前漲3.4%，暫報30.8港元。

採擴股目前跌深最多，下跌2.0%，次為銀行股的下跌1.2%。匯豐控股今日將公布財報，上午高開0.1港元，隨後下挫2.3%，暫報34.15港元。

地產股下跌，恆隆地產下跌3%最差，長實集團跌2.3%，恆基地產跌2.2%。

澳門七月報出博彩收入年減94%的業績，僅13.44億澳幣，連跌10個月，今年前七個月累計收入350億澳幣，年減79%。賭場股全面下跌，金沙國際跌2.7%，暫報28.2港元，美高梅中國跌2.8%，銀河娛樂跌2%，永利跌1.4%。

(時報資訊)