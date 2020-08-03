108課綱去年8月實施後，1年來教師工作負擔大增，快累翻了。全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿指出，9月起，各校將有兩個年級的新課綱學生在學，又要增加分組分班課程，教師授課時數勢必更加提高，若教師員額再不增加，恐將造成更多教師過勞且更甚可能影響學生學習品質。

全中教表示，在108課綱實施前，他們就呼籲，因為新課綱減少必修、增加選修，且各分組分班授課增加1.2至1.5倍數開課，政府應盡速為調高高級中等學校教師員額做好準備，然遲至今日教育部仍讓高級中等學校老師拚命過勞兼課，且不顧教育品質。

為推動108課綱，教育部已於108學年度將國中小教師編制員額數提高。然相較之下，教學科目更多、多元選修、校定必修、分組教學更加分殊化的高級中等學校學校卻完全沒有增加教師員額。

全中教理事長、內壢高中老師高孟琳表示，108課綱實施後，高中職老師負擔增加很多，但政府只想「省錢辦教育」，編了每節400元的鐘點費，超鐘點每周從6節放寬到9節，造成老師「疲於奔命」，除身體健康受損外，更難以兼顧高品質的教學。

全國高中校長會議明天在基隆海事學校舉行，高孟琳說，他們早上8時30分，將動員10多位高中教師在會場外舉牌陳情，凸顯政府漠視新課綱衝擊下受影響最鉅的高級中等學校教育階段！

全中教說，108新課綱中要求教師翻轉課程內容、授課方式，以素養導向為先，這是對學生有利、好的方向，教師們絕無怨言。但是，開設新課程要研習、要共備、要準備教材、教具、要批閱作業、要個別指導，教師工作倍增，卻只能以超時鐘點支給，不但造成老師過勞，也無法激起教師開設新課程的意願。

全中教說，9月新學期開始後，選修課、分班分組產生的教學時數更多、更雜，教師備課、準備教材教具、批改作業、輔導管教學生等等授課以外的職責將更大，他們強烈呼籲政府增加高中職教師員額，落實新課綱精神！

(中時 )