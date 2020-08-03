Supermicro（美超微）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，宣佈新推出60槽和90槽解決方案，由此擴充其通過市場驗證的超高密度儲存解決方案。這些超群領先的高容量儲存和擴充系統針對雲端規模儲存部署以及高效能儲存應用進行了最佳化設計。

這種全新頂部加載 （top-loading） 架構提供更加出色的靈活性、模組性及可維護性，滿足客戶所需。60槽和90槽系統皆提供單節點和雙節點組態，所有磁碟機平均分配到每個節點。此外，磁碟機也能採用高可用性的儲存橋接槽（storage bridge bay，SBB）組態，讓兩個節點都能存取所有磁碟機，並用一個節點做為另一節點的備份，以提供故障備援。系統採用模組化、免用工具的設計，包含熱插拔伺服器節點、擴充器、風扇模組、電源供應器和磁碟機在內的所有關鍵內建系統皆經過全方位最佳化，只要一位技師便能輕鬆維護。

Supermicro執行長暨總裁梁見後（Charles Liang）表示，面對瞬息萬變的市場動向，和軟體定義的雲端儲存將持續大幅成長的趨勢，Supermicro能協助資料中心迅速將設備現代化，充分利用彈性的架構、免用工具的模組式設計和簡易擴充的功能。Supermicro新推出的高容量儲存系統，延續了我們resource-saving和提供領先業界的每瓦單位容量的設計重點，進而協助客戶降低總體擁有成本（TCO）和總體環境成本（TCE）。

Supermicro新推出的高容量top-loading儲存系統已針對企業環境最佳化，並支援垂直擴充和橫向擴充架構。這些4U系統具備60或90個熱插拔2.5吋/3.5吋SAS3/SATA3磁碟機槽，加上2個內建的PCI-E M.2插槽和2個內部Slim SATA SSD插槽。單節點系統亦支援2個後方熱插拔2.5吋磁碟機槽，可用於作業系統鏡射，也可選配4個NVMe U.2磁碟機槽，可用於高速快取。此系統最高配置可支援1,440TB，提供最佳化成本的儲存性能。單節點和雙節點系統均採雙路（dual-socket）組態，支援第2代Intel Xeon可擴充處理器，每節點提供16個DIMM插槽。

(工商 )