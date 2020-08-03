橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）和授權合作夥伴Stackforce共同推出一個無線智慧電表系統M-Bus（wM-Bus）匯流排軟體堆疊。利用STM32WL微控制器整合的sub-GHz射頻模組和其所支援之多種方案，該通訊協定堆疊可以透過無線遠端收集量表數據，為智慧電表系統開發商節省物料成本，並提升設計靈活性。

wM-Bus協議堆疊由Stackforce所研發，符合大部分EN 13757-3/-7標準，包括Wireless M-Bus協議的頂層和底層（EN 13757-4），以及整個歐洲在868MHz頻段上使用之wM-Bus的S、T、C三種模式，還有169MHz的N模式可供選擇。此外，該軟體堆疊還符合其它幾個測量標準，包括最常用的開放式計量系統（Open Metering System，OMS）規範，以及特殊的計量標準，例如，荷蘭智慧電表要求（Dutch Smart Meter Requirement，DSMR）或CIG義大利燃氣委員會的規範。

意法半導體STM32無線產品行銷經理Hakim Jaafar表示，透過與Stackforce合作，STM32WL的多協議相容性達到了新的水準。這款無線wM-Bus協議堆疊將讓STM32WL成為電表、氣表、水表等各種智慧量表的關鍵元件。

Stackforce總裁David Rahusen則表示，我們很榮幸受ST指定為嵌入式系統整合下一階段的開發合作夥伴。我們很快就會將wM-Bus協定堆疊增加到LoRaWAN協定堆疊上，利用STM32WL的獨有功能，在一顆晶片上將wM-Bus無縫整合量表基礎設施之優勢，以及與計量應用所需的LoRaWAN遠端通訊功能。

由STM32開發生態系統所支援，STM32WL超低功耗微控制器採用意法半導體一系列技術和設計方法，以滿足智慧表計設計人員的需求。STM32WL內部的sub-GHz射頻模組具有寬線性頻率範圍，雙功率輸出，並滿足EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、 ARIB T108以及其它無線電設備法規，包括中國無線電法規要求，以協助設備廠商開發適用於全球市場的產品。其它重要功能特性包括整合的開關式電源（Switched-Mode Power Supply，SMPS）和硬體加密加速器。

STM32WL微控制器現已量產，晶片上快閃記憶體最大容量256KB，採用BGA73封裝，並參與意法半導體10年產品供貨承諾計畫。

(工商 )