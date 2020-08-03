國內最重要的汽機車零配件產業與國際接軌平台「台北國際汽車零配件展」AMPA等三展，在考量國內廠商在疫情期間仍有展示及拓銷市場需求，且期望藉由展覽振興國內經濟，仍如期於10月21日至24日於南港展覽二館舉辦，計有近400家廠商參展。

包括台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際機車產業展（Motorcycle Taiwan）（簡稱AMPA 三展），為亞洲首屈一指的汽機車零配件國際專業展，在上半年疫情影響下仍吸引近400家廠商支持參加延至10月的展覽，足見國內業者仍看好車市回溫將帶動汽配產業復甦，並高度期待展覽所帶來的後疫商機。

貿協統計，AMPA展覽官方網站所完整呈現超過800項產品型錄和公司簡介影片，近一年來已累積超過130萬瀏覽量，前5大來訪國家依序為印尼、泰國、中國大陸、美國及伊朗，顯見國外買主於疫情期間對於AMPA三展仍高度關注且有採購需求。

而在海外市場部份，AMPA三展自4月起即陸續推出5大線上服務，在我國邊境管制尚未解封下，主辦單位外貿協會將持續推廣「O2O」線上行銷活動，包含線上展、線上採購洽談會、線上新產品發表會及線上論壇直播，並全新規劃線上訪廠系列影片，在展期間推播增加國內廠商與國外買主互動機會，打破國界限制，協助展商海外拓銷。

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