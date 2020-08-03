台灣櫻花（9911）在外資連12日買超力挺下，3日早盤最高價來到51.50元、續創波段新高。

台灣櫻花近幾年營收與獲利持續穩定成長，成長利基主要來自高毛利智能產品的銷售成長，及整體廚房在新購市場的持續拓展；更在政府節能補助助攻下，今年上半年合併營收直逼30億元，年增率達6.33％、創歷史新高紀錄。

台灣櫻花表示，未來在中長期發展策略中，新產品部分將積極發展淨水器產品。台灣櫻花去年8月開始銷售淨水器，今年開始發酵，上半年淨水器銷售額大增1.8倍，且台灣櫻花今年起積極拓展全台「Sakura Water淨水專櫃」的通路，全年預計展店超過200家，預期展櫃效益發酵後，將在台灣超過百億的淨水市場中，逐步擴大市占率。

此外，在拓展新事業部分，台灣櫻花為搶攻每年上千億元的裝修市場商機，去年底成立的「櫻花家居」事業，第一家台中公益路旗艦館8月起試營運，預計年底前正式開幕，預期將可逐年擴大營收貢獻。

(工商 )