日本海事協會（ClassNK）日昨發表第二版「船上網路資安指導方針」（Guidelines for Designing Cyber Security Onboard Ships），為造船廠與船廠業主提供新船相關設計。

該協會表示，最新版指導方針中，控管措施與施行所需的框架結構都已經更新，以符合工業自動化及控制系統IEC 62443系列規定的國際資安標準，以及國際船級協會聯合會（IACS）於2020年5月發布、適用新船的最新網路防衛建議事項（Rec. No.166）。此外，該協會也公布了新增資安相關之船級符號的各項要求。

此指導方針是根據「日本海事協會網路資安方法」（ClassNK Cyber Security Approach）中的確保船上網路資安之基本方法，先找出應受適當保護、避免網路攻擊的電腦系統，建立安全網路架構來保護這些網路系統的觀點為主要概念，為造船廠與船廠業主匯整了新船設計相關的目前最佳實務。

如船廠於新船建造期間有提出申請，該協會將根據此指導方針，於新船設計與建造階段，執行網路資安認證，並核發船級符號予符合規定的船舶。最新版指導方針已開放該協會官方網站（www.classnk.com）的「My Page」會員免費下載，欲免費註冊「My Page」服務，僅須至該協會官網，並點擊「My Page」按鈕即可。

(工商 )