大陸政府的「核酸檢測支援隊」7人先遣隊昨午（2日）抵港，協助香港進行病毒檢測，外界盛傳政府將進行全民檢測。據港媒報導，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早3日表示，實行有難度，認為措施要配合「居家令」才有效，惟現時部分私人企業仍未實行在家工作，社區仍有人員流動，儘管全民檢測，仍有「播毒」風險。
他建議政府，進一步加強對高危地區或職業人士的檢測，例如收銀員或須提供公眾服務的市民。他又指，大規模檢測需以強制市民去做，才能達到效果。
他指，香港的實驗室欠缺資源和人手等，令檢測滯後，相信廣東省支援人員來港協助後，可經陸路運送許多現成物資來港，猶如把整個實驗港從大陸移師香港，有助增加檢測量。
許又指，現時衞生署實驗室已24小時無間斷運作，但受制於場地和人手限制，部分檢測要等2至3日才有結果，導致隔離及治療安排滯後，形容情況不理想，加上本港多方面資源匱乏，難令大幅提升每日的病毒檢測量，相信內地人員來港支援，可將物資運送到港，解決現時的難。
(中時 )
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