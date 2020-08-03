新北市長侯友宜昨在臉書呼籲中央，在檢驗量可負擔情況下，對入境者全面普篩及居家檢疫，預防第二波疫情來襲。台北市長柯文哲3日表示，如果不普篩就是關14天，如果要普篩，也許不用關14天，專業問題還是交給專業去解決。

柯文哲今早前往台北賓館弔唁前總統李登輝，他面對普篩議題指出，這個涉及專業，如果不普篩就是關14天，如果要普篩也許不用關14天啦，但是普篩又有下一個問題，要用哪一種？因為普篩很多種，這個涉及專業，他倒是覺得專業問題還是交給專業去解決。

(中時 )