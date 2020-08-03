侯友宜籲普篩 柯P：也許不用關14天 11:212020/08/03 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲3日率府級首長前往台北賓館弔唁前總統李登輝。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜昨在臉書呼籲中央，在檢驗量可負擔情況下，對入境者全面普篩及居家檢疫，預防第二波疫情來襲。台北市長柯文哲3日表示，如果不普篩就是關14天，如果要普篩，也許不用關14天，專業問題還是交給專業去解決。 柯文哲今早前往台北賓館弔唁前總統李登輝，他面對普篩議題指出，這個涉及專業，如果不普篩就是關14天，如果要普篩也許不用關14天啦，但是普篩又有下一個問題，要用哪一種？因為普篩很多種，這個涉及專業，他倒是覺得專業問題還是交給專業去解決。 (中時 ) #專業 #如果 #問題 #柯文哲 #北市長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 徐永明收賄一通關鍵電話問「錢呢？」 黃創夏反應超酸 - 政治 出乎意料！高雄市長補選 封關民調估陳李得票數 - 政治 錢呢？徐永明涉收賄 財產申報曝光 - 政治 「罷韓大將」黃文益終將被罷免？他揭露關鍵時間點 - 政治 「貪汙關到死」韓國瑜請假88天扣34萬 再捐19萬 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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