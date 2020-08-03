李澤鋒（右）在《三十而已》難掩偷吃罪惡感，在浴缸前吻童瑤掩蓋偷吃行徑。（WeTV提供）

童瑤（右）《三十而已》面臨老公李澤鋒出軌。（WeTV提供）

李澤鋒出軌被封渣男。（圖：WeTV提供）

由江疏影、童瑤、毛曉彤主演的 WeTV《三十而已》，聚焦30歲女性面臨的生活困境與痛點，其中《如懿傳》「高貴妃」童瑤劇中面臨煙火設計師老公李澤鋒，從精神出軌演變到肉體出軌，李澤鋒飾演的許幻山為了偷吃，過程堪比諜戰劇，上一秒在小三那，下一秒就出現在老婆身旁，網友怒罵「渣男」，說他宛如新一代「時間管理大師」、「精力十足，真是辛苦你了」！

他劇中偷吃為不讓老婆童瑤發現，設定與小三溫存的時間，誇張的是，就當要在家門口撞上老婆，撒謊晚回家行為要被揭穿時，他用盡全力狂奔爬了12樓樓梯，硬是比老婆早一分鐘回家，讓她看到自己陪小孩玩得疲於奔命的模樣。而他日前直播，全程被網友痛罵渣男，還頻頻問他什麼時候跟童瑤飾演的顧佳離婚。

李澤鋒飾演渣男爆紅，就連應采兒也入戲直說：「我終於盼到你火了，但沒想到是罵火的。」接著又說：「不管怎樣，欠我的錢可以還了嗎？」讓李澤鋒笑回：「欠的錢山楂抵了！」原來兩人曾於2011年合作過。

此外，網曝童瑤在劇裡手撕小三片段，只見童瑤直闖小三家門還賞她巴掌，「你給我兒子看這些照片是什麼意思？想告訴他爸爸媽媽會離婚嗎？」對她狂吼，「我今天來找你，是因為你動我兒子了，你碰到我底線了！」乾淨利落地親手解約老公幫小三租的房，「要她怎麼來，就怎麼回去。」

童瑤霸氣模樣不只這個，她還當著李澤鋒對小三說：「你們吃過多少次飯，開過多少次房。他給妳花的每一分錢，一筆一筆給我算清楚，這些都是我們夫妻一起打拼的財產，我有權讓妳還回來。」當眾跟小三討「開房費」，堪稱一絕。眾人關心小三結局下場，以及童瑤到底會不會跟李澤鋒離婚？而毛曉彤飾演的鍾曉芹會不會掰了小鮮肉回心轉意與前夫復合？騰訊視頻海外版WeTV獨家開啟超前點播，3日晚10點就能直衝大結局。

(中時 )