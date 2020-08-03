國衛院3日宣布，已攜手台大開發完成第一台我國自主研發之多尺度腦連結體3T磁振造影系統平台(Brain Connectome 3T MRI System Platform)，未來將可透過不同尺度的梯度磁場系統進行臨床應用及臨床前動物模式的影像研究，該研究成果已陸續發表於2019年《PLoS One》、《Journal of Magnetic Resonance Imaging》及《NMR in Biomedicine》國際知名期刊。

該成果是由國衛院生醫工程與奈米醫學研究所生醫影像團隊在林峯輝所長、張恕客座研究員及郭立威副研究員的帶領下，並與國立台灣大學醫學院曾文毅教授團隊共同合作，透過衛福部、經濟部及科發基金的經費支持完成。

社會環境變遷、高齡人口增加、經濟型態改變及精神壓力增加等因素，腦神經與精神疾病的盛行率逐年上升。目前，大約每10人就有1人受精神相關疾病所困擾。因此，如何針對腦神經與精神疾病建立一套準確且非侵入性的醫學影像診斷系統與評估指標，進而達到早期診斷與準確評估，成為醫學影像技術發展的重要目標與研究方向。

林峯輝表示，這套磁振造影系統平台的特點在於其多尺度與高解析的掃描能力，透過強度高於一般醫療院所的臨床磁振造影系統三倍以上之大尺度梯度磁場，能夠擷取高解析度之腦連結體影像，成像更加清晰，未來將有效提高臨床診斷的準確度，深具臨床應用潛力。此外，此套系統平台亦搭載強度高於臨床磁振造影系統十倍以上的小尺度梯度磁場，其解析度可達數十至數百微米等級（頭髮約一百微米），非常適合用於臨床前動物模式的影像研究，對於學術研究者而言將是一大利器。

郭立威指出，該系統平台未來除可持續發展高階磁振影像診斷技術外，亦可整合其他診斷或治療系統（如正子造影系統或聚焦超音波），可有效提高臨床診斷的精確性與準確度。對於腦神經疾病、神經退化性疾病或精神疾病診斷與治療將有極大助益。

該套系統平台已陸續完成十多件產學研單位所委託之影像研究案，對於國內發展臨床前中小型動物之轉譯醫學研究提供諸多協助。未來除促進相關轉譯醫學研究外，也能帶動相關產業投入高階影像醫材研發，為台灣生醫影像技術發展與臨床研究注入新的研究動能。

(工商 )