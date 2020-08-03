哈格比颱風目前中心位置來到基隆東北東方約150公里海面上，暴風圈逐漸進入北部海面中。天氣風險公司指出，受到外圍環流影響，現在開始到中午是北部風雨是最明顯的時刻「一條一條的螺旋雨帶打進來，都會帶有間歇性的強風大雨」，提醒西半部地區都要多加留意。
天氣風險公司在臉書PO文說，哈格比颱風強度與結構比昨天稍為增強，但由於東強西弱、不對稱的結構相當明顯，繼續增強的機會不高。受到外圍環流影響，現在正是北部風雨是最大的時候，一條一條的螺旋雨帶打進來，帶有間歇性的強風大雨。直到中午過後風雨才會緩和。
天氣風險公司說，午後颱風遠離，西南季風隨之北上，帶進低壓帶滿滿的水氣，南高屏、台東的雨勢轉趨明顯，降雨將持續到明天晚間西南季風減弱為止，「不管是短時間或是累積的雨勢都會比較大」，山區要特別注意土石發生。預計颱風在今天深夜脫離海上警報範圍，凌晨登陸大陸浙江。
(中時新聞網)
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