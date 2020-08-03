送禮要送到心坎裡，到底什麼樣的禮物最得人心呢？蘋果（Apple）在美國地區推出了可同時用於購買數位服務，以及線下實體店購買硬體商品的Everything Apple禮品卡（Gift Card），直接打破原本蘋果禮品卡的使用限制，可說是更好用了！

不少家長為了給孩子預備禮物，但又擔心現金可能被濫用，因此特定通路的禮券成了不少父母的首選，而蘋果所推出的禮品卡就屬這一類。目前蘋果在台推出的禮品卡，共有兩種，一種是Apple Store禮品卡，可以在實體店購買商品，也可以用於線上 apple.com.tw 官方線上商店購物。另一種則是App Store卡，可購買 iTunes 電影、iCloud空間、Apple Music、Apple TV+、App等數位服務。後者近日已經在7-ELEVEN以及全家便利商店購買得到，有提供固定金額與不定金額的實體卡，也可透過超商多功能事務機購買自訂儲值金額的數位卡，同樣可綁定在Apple ID帳戶中使用。

不過上述兩種禮品卡，都有限定使用範圍，Apple Store禮品卡僅能購買硬體商品；App Store卡則用於購買數位服務類商品。嚴格來說，有時候也滿容易搞混的。蘋果最新在美國地區推出的Everything Apple禮品卡，則是整合上述兩種禮品卡的功能與特性，硬體商品、軟體服務都可以一起購買。

蘋果在台推出的禮品卡，目前僅有App Store卡、Apple Store禮品卡（白色）兩種。（摘自蘋果官網）

據了解全新的Everything Apple禮品卡，實體卡片共有8種樣式；數位卡的話則有8種樣式。是用來送禮不錯的新選擇。但要留意的是，當前Everthing Apple禮品卡只有在美國地區推出，也就是只能適用於美國地區的Apple ID才能用來買指定的數位服務。也就是說，如果在美國購買了這款禮品卡，實際上是無法用在台灣的Apple Store，也不能綁定在台灣地區的Apple ID來購物，要特別留意。台灣地區的消費者，若要購買在台灣可用的禮品卡，建議是購買台灣地區可用的Apple Store禮品卡或是App Store卡就好（註：App Stored目前僅在兩大超商可買，在Apple Store不提供販售，只販售Apple Store禮品卡）。

(科技)