教育部與英國劍橋基金會最近再次簽約，續推動「台灣劍橋大學獎學金」計畫，共同提供赴劍橋大學修讀博士學位我國學生優渥獎助學金。因新型冠狀病毒疫情影響，相關協議將自110學年起嘉惠我國學子。

為鼓勵我國學生赴世界百大攻讀博士學位，教育部與世界名校基於平等互惠原則合作設置獎學金，共同提供我國優秀學生修讀博士學位所需學費、生活費等獎助項目，至長4年。

「台灣劍橋大學獎學金」計畫，為教育部世界百大獎學金合作先驅。自100年即與英國劍橋大學簽約推動「台灣劍橋大學獎學金」計畫，其後循此模式與其他世界名校洽簽合作計畫，截至109年，合作學校已達7國14所大學，遍及英國、美國、澳大利亞、法國、比利時、瑞士及韓國。

「台灣劍橋大學獎學金」計畫由劍橋基金會代表校方與教育部簽約，該基金會每年提供約500個獎學金項目予世界各國優秀學生，每年受惠學生約1100至1400人，受獎生國籍遍及全球85個國家。亞洲國家獲得該校獎學金人數，我國居第三位，僅次於中國大陸及印度，優於馬來西亞、香港、韓國、日本及新加坡等國。

我國獲獎助學生在劍橋大學的各項表現十分優異，今年更由劍橋基金會主動提出除學費及生活費獎助金外，另補助學生受獎期間內的「健康稅」（IHS），以利學生享有英國國民健康服務體系的醫療服務。「台灣劍橋大學獎學金」自100年推動至108年，累計獎助42人，109年度新錄取5位獎學金生。

「教育部與世界百大合作設置獎學金」甄選簡章每年約於11月公布，英國合作學校除劍橋大學外，尚有牛津大學，各校均提供5名獎學金名額，歡迎有意赴英國進修學生報名期間連結教育部網站（www.scholarship.moe.gov.tw／top100），並依簡章規定時程提出申請。

(中時 )