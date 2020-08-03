近年多起重大公司經營權之爭，衍生諸多問題與社會關注，為了讓案件妥速審結且專業化審理，司法院布明年7月1日施行商業事件審理法，以往的大同公司董事會決議及經營等問題，未來都將由商業法院專責審理。

今年1月15日通過立法的商業事件審理法，規範未來將設置專業法院、律師強制代理、科技的運用、 調解前置程序、當事人查詢制度、引進專家證人、祕密保持命令等七 大重點，且訴訟進行中當事人可訂立仲裁協議，但實施日期由司法院訂定。

未來上市公司董事長如果在股東會上決議，要求增資 成立子公司，持有股票的股東若想撤銷該決議，且訴訟金額逾億元， 可適用新法在進入訴訟程序前，先由商業調解委員進行調解。

調查程序不公開、商業調查委員應保守祕密，調解不成則進入審理 程序；審理過程中可聲請專家證人提出專業意見，過程中雙方有提付 仲裁的合意，可以停止訴訟程序提付仲裁；商業法院判決後如果不服 ，當事人可向最高法院提上訴。

司法院也規劃專業人員之遴選、改任、借調與研習，明年年3月底前完成辦理商業專業法官培訓、商業調查官遴選及借調程序，同年5月完成商業法官遷調改任及辦理商業調查官培訓；商業調解委員明年3月前由法院完成相關遴選作業，並於同年5月初辦理商業調解委員培訓課程。

(中時 )