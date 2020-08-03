看好「鍋(火鍋)、燒(燒肉)、麵(麵點)市場」未來發展，王品集團宣布成軍16年的燒肉品牌-原燒，進化升級為原燒O-NiKU，一口氣推出五款符合市場需求的雙人套餐組合，在新型態菜單中顧客能吃到更多種類的肉品與食材，擺脫以往單人套餐肉品選擇的侷限性；為創造口感上的記憶點，主廚更遠赴日本學習「鑽石切割」手法，將每塊Choice等級的牛小排都烤到表面酥香、中間軟嫩，緊緊地鎖住肉汁，賦予每口牛小排擁有兩種口感，呈現最美味的燒肉新吃法。

雙人經濟正當道，台灣整體燒肉市場產值約達90億之多，其中用餐型態以兩人以上、多人占比最高，為順應市場需求，多年來以單人燒肉套餐為主的原燒，8／4起將進化升級以嶄新形象原燒O-NiKU推出五款雙人套餐，每款套餐皆比以往增加了3-4種肉品，肉類總重約22oz~26oz，主餐再附上吸睛燒肉火山，搭上北海道干貝、新鮮草蝦，副餐則有豚骨高湯、沙拉、炊飯、甜點，平均每人價格只要763元起，絕對是業界肉量最多、CP值最高的燒肉套餐。

除此之外，套餐均附上兩款包肉選擇：生菜葉和墨西哥餅皮，以及3種開胃小菜：蔥鹽醬、韓式泡菜、醃漬大根，和4種醬料。大家可以隨不同口感的肉品：薄片、厚切、角狀及鑽切法，自由搭配出96種的新鮮吃法。其中主廚私心推薦的是：用烤過的墨西哥餅皮、微酸辣韓式泡菜、五花肉來自製墨西哥捲，一口咬下讓油花滿佈的肉汁搭配酸辣辛香的醬汁融合在嘴裡，讓吃燒肉一點也不無聊。

為創造口感全台獨家外酥內軟的鑽切牛小排，原燒O-NiKU依照不同部位，使用不同刀法，擁有不同燒肉口感。主廚從特別到日本學習「鑽石切割」法，將嚴選美國牛小排表面烤至微焦、中間維持軟嫩，肉汁鎖在裡面，讓一塊牛小排同時擁有外酥內軟的兩種口感，搭配柚子鹽，更有多層次的風味。如果擔心自己是手殘黨，怕把好肉烤壞的朋友也不怕，我們還提供由專人燒考服務，讓您輕鬆吃肉免緊張。

為了讓新型態的原燒O-NiKU用餐體驗更豐富，從8／3起全台門市每日晚上七點，皆有整點互動小遊戲，可以和門店同仁一起大玩原燒O-NiKU肉肉拳，不論輸贏都會招待肉品一份。另為歡慶新菜單上市，邀請消費者一起揪團來原燒O-NiKU消費，即日起至2020／8／31凡至門市消費三人套餐，即贈「燒肉花」乙份。會員生日禮也全面升級

，凡加入王品瘋美食會員或原燒官網會員，在生日當月消費，即可一起骰出生日禮，更有機會獲得價值399元的六吋燒肉蛋糕，歡迎大家一起來大口吃肉。

(中時 )