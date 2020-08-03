受新冠疫情影響，許多業主實施減班休息措施，勞動部今(3)日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計1122家，實施人數2萬7058人，與上周資料相比，減班休息事業單位和人數均有增加，事業單位新增73家，減班休息人數增加1877人，其中製造業無論家數、人數都創新高。

根據勞動部最新減班休息統計資料，有1122家事業單位、2萬7058人正處減班休息，製造業受影響程度依然最大，減班休息人數遠高於其他行業別，計有家數372家1萬7508人，約佔所有減班休息人數比例64％，較上周增加19家，991人。

製造業中又以金屬機電工業影響6629人最多，而批發及零售業也有346家、4891人實施無薪假，在實施家數及人數都屬於次多，與上周相比增加14家，119人。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本次製造業中的金屬機電和民間工業有明顯增加，金屬機電與民間工業分別是機械零件及紡織業的上下游供應角色，製造業由於外銷比重較高，受到國外疫情嚴峻影響較大，訂單減少連帶影響批發零售業的營運，製造業這次無論在家數及人數上都是疫情以來新高。

黃維琛指出，由於我國仍受邊境管制，本次運輸倉儲業單位增加9家，人數增加457人，原因在於航空公司航班遞減，支援服務業以旅行社居多，由於國際線管制還在，航空公司及旅行社都是連動的，因此都受到影響。

(中時 )