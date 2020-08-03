砷化鎵廠全新(2455)公布上半年財報，每股盈餘為1.48元，由於蘋果等各手機品牌廠5G新機陸續上市，可望帶動下半年需求，全新第3季營運有機會比第2季好，下半年業績不看淡，美系外資給予「持股續抱」評等，目標價85元。

全新第2季合併營收為5.93億元，年減4.04%，營業毛利為2.62億元，年成長2.34%，單季合併毛利率為44.2%，年增2.78個百分點，創下單季歷史新高，稅後盈餘為1.32億元，年減7.69%，單季每股盈餘為0.72元。

累計上半年合併營收為12.43億元，年成長14.14%，營業毛利為5.28億元，年成長14.78%，合併毛利率為42.52%，年增0.23個百分點，稅後盈餘為2.73億元，年成長16.67%，每股盈餘為1.48元。

儘管下半年電子傳統旺季，因全球新冠肺炎疫情持續延燒恐旺季不旺，但下半年蘋果等手機品牌廠5G新機齊發，市場看好5G手機換機需求將引爆，加上光通訊產品需求穩定，讓全新下半年營運不看淡，如無意外，全新第3季營運可望比第2季好。

美系外資發布最新報告指出，全新受惠較佳的產品組合，且產能利用率維持高水準，第2季合併毛利率44.2%，創下單季歷史新高，認為全新應該能夠將其毛利率維持在40%以上。

且有鑑於新業務出現，無線業務將在第3季持續成長，8月iPhone 12的RFepi晶圓開始出貨，預估全新營收將會成長，不過由於成長空間有限，維持「持股續抱」評等，目標價85元。

(時報資訊)