高雄市長補選倒數12天，一最新封關民調出爐，結果顯示民進黨的陳其邁支持度遙遙領先國民黨的李眉蓁、以及民眾黨候選人吳益政。不過，該民調預估三人最終得票數，陳其邁的最終得票數可能無法達到2018年的74萬選票。

《美麗島電子報》今公布高雄市長補選民調，並預估陳其邁、李眉蓁和吳益政3人可能的得票數。在支持度方面，陳其邁為52.4%、李眉蓁為12.6%，吳益政只有5.3%。得票率推估，陳其邁在62.2%~66.7%間，李眉蓁在29.3%~32.4%區間，吳益政僅為4.2%~5.5%。

至於可能得票數方面，若依罷免案選民數與暫估補選可能投票率來看，陳其邁的得票數為62.9至67.5萬票，李眉蓁為29.7到32.8萬票，吳益政則為4.3到5.6萬票；若依罷免案選民數與暫估補選可能投票率47%來看，陳其邁得票數為67.2到72.1萬票，李眉蓁為31.7到35萬票，吳益政為4.5到5.9萬票。

這份民調是《美麗島電子報》於7月30日至7月31日執行，成功訪問1071位年滿20歲以上的高雄市民，信賴水準為95%時，抽樣誤差為±3.0%。

(中時新聞網)