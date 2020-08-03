來台南市美術館斬桃花！南美館正舉辦的「向眾神致敬」宮廟藝術展廣受民眾青睞，除了展出全台最豐富的廟宇文物外，還有宮廟建築、裝飾的傳承與創新。其中，最有趣的是，被民眾戲稱能斬桃花的「防小三符」，以及男性最愛的「壯陽符」，都吸引大批女性攜伴合影，希望符令發功，小三退去、房事幸福。

南美館館長潘襎說，宮廟藝術展是館方首次將傳統與當代、過去與現在、工藝與藝術並存的展示，透過這些相互之間的對話，讓人們得以再次反省傳統文化與當代價值之間的挪用、轉化或者錯置之間的關係。

南美館「向眾神致敬」宮廟藝術展，除了可以看到廟宇中的繪畫圖像門神、樑枋與壁畫外，還有建醮與建築藝術及符篆和籤詩等；其中，符篆部分的展場，更呈現多座比人還高的符令，內有好人緣或好心情等符令，吸引許多民眾開心合影。

南美館說，最受歡迎的符令，是被民眾號稱能斬桃花的「防小三符」，不少情侶一邊與該符令合影，還一邊高喊「小三退去」，當場笑翻一旁等候拍照的民眾；還有夫妻也來湊一腳，太太說現在最怕小三，所以帶老公來斬桃花，為宮廟展擦出另類火花。

另外，「壯陽符」也頗受女性喜愛，紛紛要求另一半合影；不少男性靦腆地被另一半「要求」與符令合影時，照片都還沒拍就已經笑彎腰，現場熱鬧滾滾。也有前來紓壓的上班族，選擇「好心情符」，期待上班心情能更愉悅，讓此次展覽意外擦出不一樣的火花，宮廟展展期至11月8日。

(中時 )