迎接中秋節,高雄翰品酒店今年推出限量「耀炫彩雲朗中秋月餅禮盒」, 嚴選天然食材、融合中西特色,共有「棗泥蛋黃」、「豆沙栗子」、「鳳梨奶黃」、「桂圓鳳梨」四種口味,口感紮實綿密,內餡豐富不油膩,每盒售價820元。即日起至9月11日前訂購,享早鳥720元優惠,另針對大量購買的企業客戶,提供100盒可享78折、單一地點免費宅配服務優惠。

高雄翰品酒店今年推出傳統與創新兼具的月餅禮盒,口味以廣受好評的廣式月餅為主,包裝盒則運用傢飾品概念,以簡約日式設計,佐以優雅黑棕色調,讓中秋禮盒搖身一變成為美觀又方便的家居收納盒,將持續使用觀念落實於生活之中。搭配方形經典的托特包提袋,採用亮眼螢光綠再配上潮流標語USE ME AGAIN及 TAKE ME OUT,讓傳統月餅添加時髦感。

耀炫彩雲朗中秋月餅禮盒四款月餅,每一款都是不可錯過的好滋味。「棗泥蛋黃」以獨家比例配方精製出沙餡加入鹹蛋黃有鹹香感,搭配外皮迸發絕妙口感。「桂圓鳳梨」香甜的桂圓乾搭配帶酸的鳳梨餡,酸甜口感內餡紮實飽滿,吃得到桂圓獨特的風味與口感,以及鳳梨果肉香氣。即日起搶先開放電話傳真預購,並開放官網線上預購。9月11日前訂購並完成付款可享特價每盒720元。大宗訂購滿10盒(含)以上95折、滿30盒(含)以上9折、滿60盒(含)以上85折、滿100盒(含)以上78折。大宗訂購與早鳥預購優惠須擇一,不得合併使用。

9月1日起開始取貨,下訂後約需三至五個工作天即可提領貨,10盒以上免宅配費用(限單一地址),未滿10盒需自行負擔運費,貨到收款。詳情可洽飯店官網或電07-5213899。

(工商 )