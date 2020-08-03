DIGITIMES Research觀察，中國大陸半導體自主化成果雖仍待時間發酵，但在政策推動下，IC製造業銷售額、製造技術、產能等面向均有明顯進展。而十四五時期（2021~2025年），在中美科技對峙長期化的趨勢下，技術、產能提升仍為中國半導體自主化的戰略主軸，其中，先進製程雖可望推進至7奈米，但恐受中美貿易戰掣肘，至於產能建置，則目標較十三五擴張40％。

綜觀十三五時期，在政策支持下，2020年中國IC製造業銷售額可望突破人民幣2,400億元，較該時期首年（2016年）倍增；14奈米製程也已量產，並預估在2020年可推進至12奈米。但中國IC製造業的自主化比率仍遠低於其預設40％的目標，晶片製造技術亦與國際有3代的差距，加上中美貿易戰走勢不明，中國IC製造業發展仍有隱憂。

展望十四五時期，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，中美貿易戰延燒將促使中國更致力推動半導體自主化發展，包含運用國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）挹注產業資源，以發展7奈米製程與特殊製程，5奈米製程技術進展則視中美貿易戰走向。另外，中國IC製造月產能目標也擴充至100萬片12吋約當晶圓，較十三五時期明顯成長。

(工商 )