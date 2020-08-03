針對媒體報導台灣水庫淤積、安全維護及拆壩等議題，經濟部水利署表示全台水庫計95座，肩負著供水、發電、防洪及觀光等多重功能，尤其是在枯水期間，更是台灣穩定供水的重要關鍵，因此，在現今新建水庫日益困難情形下，維持既有水庫設施功能及確保水庫安全，是目前政府重點工作。

水利署表示，針對淤積較嚴重之老舊水庫，水利署已朝恢復堰壩功能延長壽命等積極前瞻作法執行，除各水庫上游集水區已訂定保育實施計畫，各單位共同合作透過衛星監測判別是否有盜採濫墾情況加強取締管理，崩塌地復育治理等，強化集水區保育，減少泥砂沖刷進入水庫；並推動水庫庫容有效維持綱要計畫，採上游減淤及庫區水力排砂、陸挖、抽泥及下游還砂於河等方式，多管齊下加速清淤，也透過設置水庫水力排砂防淤設施，包括曾文、白河水庫已完成防淤隧道，南化及石門水庫防淤隧道亦興建中預計今年及明年完成，霧社水庫防淤隧道也正積極規劃推動中等，目標最快使石門水庫於2020年、曾文水庫於2021年及霧社水庫於2031年達淤積零成長並逐年恢復庫容。

在水庫安全方面，台灣水庫有完善的檢查與安全評估機制，並設置即時監測設備日日監控水庫安全，每年辦理安全檢查以及每5年辦理整體性安全評估，並由經濟部安全評估小組審視確認安全性，台灣95座水庫安全政府都是以最嚴格標準在把關，請國人放心。

水利署強調，既有水庫都是前人努力辛苦興建，是支撐台灣發展重要設施，加上新建水庫不易，水庫是否拆除需考量對現有水庫供水功能之衝擊外，若拆除尚需考量對河川、上下游橋梁堤防等結構物與環境生態之影響，目前並無水庫拆除規劃，現階段工作重點在擴大水庫清淤逐漸恢復庫容及落實檢查評估確保水庫安全，讓水庫設施永續利用。

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