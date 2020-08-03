即使老虎隊今日在與紅人隊的雙重賽連吞2敗，不過他們有一項歷史紀錄誕生，後援投手亞歷山大（Tyler Alexander）上場面對紅人打者，連飆9K，將對方三振掉一輪，刷新美聯史上後援投手最多連續三振紀錄，總計3.2局就送出10K，賽後他的帽子還被送去棒球名人堂。

亞歷山大在3局上半0比3落後時登板中繼，先用滑球將穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)三振出局後，接著連投6顆好球再收2K；4、5兩局有如複製貼上，無論面對左打或右打，變化球控制在邊邊角角，打者不是站著被三振，就是揮棒落空出局。

「我通常不會追求三振，但老實說，連送出5K後，我開始試著用三振解決對手。」亞歷山大賽後這麼說。

亞歷山大連飆9K後，6局上半又回到連續三振的起點穆斯塔卡斯，丟出觸身球保送，中斷連續三振紀錄，「我試著三振他，但可惜球沒控好打在他手腕上。」隨後他又丟出三振，總計3.2局投球任務，飆出10K，有1次保送、1次觸身，無失分。

大聯盟官網描述亞歷山大是不出名(little-known)的中繼投手，他去年才升上大聯盟，還有過先發紀錄，不過今年都以後援出賽。過去美聯後援投手連續三振紀錄，是1981年洋基隊戴維斯（Ron Davis）的連8K，亞歷山大刷新高懸39年的美聯紀錄；同時也追平美聯投手連續三振紀錄，與同為老虎隊的費斯特(Doug Fister)齊名。

老虎隊在賽後宣布，亞歷山大的帽子將送到棒球名人堂，不過他本人對記錄沒特別在意，反而對自己的滑球感到滿意，「這真的很棒，我一直研究滑球，這2周其實狀況不好，但今晚太棒了，從沒這麼好過。」

(中時 )