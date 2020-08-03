海巡人員獲報後，在現場持續搜索約半小時，才發現老翁蹤跡，隨即施行CPR搶救，並送往醫院搶救。（海巡署第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真）

由於搜救當時因潮汐造成潮間帶過長，無法使用小艇涉水前往救援，海巡人員向附近蚵農協調蚵車，協助前往現場搶救。（海巡署第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真）

悲傷父親節！彰化縣芳苑鄉2日下午一名81歲蘇姓蚵農，在執行海上作業時不慎落海，海巡署岸巡隊接獲通報到，到現場搜索，約半小時左右才尋獲老翁，但當時老翁已經無呼吸心跳，送往醫院搶救仍回天乏術，老翁家屬聞訊抵達現場，當場崩潰痛哭失聲，令人鼻酸。

海巡署第三岸巡隊副隊長賴永生表示，昨3點25分獲報，舊崗亭海域有蚵農在海上作業時不慎落海，隨即派員前往搶救，持續搜索約半小時，在４點左右發現老翁蹤跡，隨即施行CPR搶救，並送往醫院搶救。

賴永生說，搜救當時因潮汐造成潮間帶過長，無法使用小艇涉水前往救援，便向附近蚵農協調蚵車，協助前往現場搶救，再由蚵車協助載到岸邊，由救護車送往彰濱秀傳醫院急救，但抵達現場老翁已經無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。

彰化漁業資源保育種子教師粘清課表示，彰化沿海蚵農年紀普遍都落在7、80歲，因蚵農工作辛苦要日曬雨淋、泡在海水，普遍年輕人不願接觸蚵農工作，近年王功沿海發展觀光採蚵，才能看見少數年輕人。

粘清課說，蚵農工作相當依靠體力，老一輩蚵農將一生奉獻給蚵田，要他們放下蚵田無人接管，他們也於心不忍，通常會堅守到「最後一刻」，他呼籲所有蚵農，要衡量自身體力，不要與大海搏鬥，可能一不小心就會喪失自己寶貴的性命。

(中時 )